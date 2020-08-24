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Konya'da drift yapan sürücüye 6 bin 141 lira ceza
[Fotoğraf: İHA]
Konya’da otomobiliyle ''drift'' yapan sürücüye 6 bin 141 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, merkez Karatay ilçesinde bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği drift görüntüsünden yola çıkarak otomobil sürücüsünü tespit etti.
Polis ekipleri, sürücüsüne ulaştıkları aracı 2 ay trafikten men etti.
Sürücüye ise 6 bin 141 lira ceza kesildi.
Etiketler: Konya drift cezası KarataySon Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 13:48
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