Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapmak, kasten yaralama gibi 6 ayrı suçtan aranan Y.Ç'nin kente batı illerinden yüklü miktarda kokain naklettiği ve U.A. ile birlikte satışını yaptıklarını tespit etti.

Şüphelilerin kent merkezinde kiraladıkları iki adreste uyuşturucu madde satışı yaptıklarını belirleyen ekipler, söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Operasyonda Y.Ç, U.A, D.T, ve Y.Ç. gözaltına alındı.

Aramada, 246,95 gram kokain, iki hassas terazi, 11 gram toz esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin lira ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.