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Türkiye
AA 11.12.2023 20:11

Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 zanlının gözaltına alındığını bildirdi.

Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte 4-10 Aralık'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

Operasyonlarda 1 kilo 114 gram skunk, 11,49 gram metamfetamin, 293,688 gram kubar esrar, 13,563 gram toz esrar, 967,70 gram kubar esrar ve 1 bong ele geçirildiğini, 11 şüphelinin gözaltına alındığını aktaran Usta, şunları kaydetti:

"Siz değerli Bingöl halkımızın da destekleriyle uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyoruz. Uyuşturucuyu Bingöl’ün gündeminden çıkarıp çocuklarımızı ve gençlerimizi bu illetten kurtaracağız inşallah. Çocuklarımızı bu illetten kurtarmak için fedakarca çalışan arkadaşlarıma ve destekleri için tüm Bingöllü hemşehrilerime teşekkür ediyorum."

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