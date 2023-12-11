Hafif Yağmurlu 7.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 11.12.2023 19:47

Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı: 12 yaralı, 4 gözaltı

Diyarbakır'da, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 12 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı: 12 yaralı, 4 gözaltı
[Fotograf: İHA]

Olay, akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Karacadağ Caddesi'nde meydana geldi. Aralarından arazi anlaşmazlığı bulunan kırsal Alatosun ve Daksu mahalle sakinleri caddede karşılaştı.

Önce sözlü tartışma sonra taşlı sopalı kavganın çıkmasıyla 12 kişi hafif yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırdı. Polisin olay yerinde araçlarda yaptığı aramada 1 adet pompalı tüfek ve 1 adet tabanca ele geçirdiği öğrenildi.

Kavgaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan, yaklaşık iki ay önce komşu iki mahalleli arasında yine arazi anlaşmazlığı yüzünden silahlı kavga çıktığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

ETİKETLER
Diyarbakır
Sıradaki Haber
Beyoğlu'nda ahşap binada çıkan yangın söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:13
Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
20:02
AB'den İsrail'e yasadışı yerleşim tepkisi: Endişeliyiz
19:45
Beyoğlu'nda ahşap binada çıkan yangın söndürüldü
19:41
Datça’da 14 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 göçmen kaçakçısı yakalandı
19:27
TCMB Başkanı Erkan, fiyat istikrarının reel sektör açısından önemine dikkat çekti
19:14
MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürüyor
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürüyor
FOTO FOKUS
İsrail, Maghazi Mülteci Kampı’na saldırdı: 23 kişi hayatını kaybetti
İsrail, Maghazi Mülteci Kampı’na saldırdı: 23 kişi hayatını kaybetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ