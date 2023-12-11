Beyoğlu'nda ahşap binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Yenişehir Mahallesi Yaman Ali Sokak'ta bulunan 3 katlı ahşap binadan henüz belirlenemeyen nedenle alev yükseldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bazı binada sakinleri kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken çevre ilçelerden de gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının yapıldığı ahşap binada yangından dolayı çökme meydana geldi.

Ekipler binadan kopan parçaları ve enkazı kaldırmak için çalışma başlattı.

Çalışmalar sırasında binanın giriş katında yalnız yaşadığı ve sara hastası olduğu öğrenilen 85 yaşındaki Ali Aktepe'nin cesedi bulundu.

Ceset, savcılık işlemlerinin ardından morga kaldırılacağı kaydedildi.

"Bir anda her tarafımızı duman sardı, her yer tutuştu"

Yanan binada oturan Bülent Doğruman, basın mensuplarına, babasıyla otururken bir anda ortalığı duman sardığını söyledi.

Doğruman, dumanın komşuları Ali Aktepe'nin giriş katındaki dairesinden geldiğini anladıklarını belirterek, "İlk başta kapı balyozlarla kırılmadı. Daha sonra uğraşarak kapıyı kırdık ancak alevler üzerimize geldiği için içeriye giremedik. Bir anda her tarafımızı duman sardı, her yer tutuştu. Yapabileceğimiz bir şey yoktu" dedi.

Aynı evde oturan babasının da dumandan dolayı çıkışı bulamadığı için pencereden atladığını, bu nedenle hastaneye götürüldüğünü ifade eden Doğruman, kendisinin durumunun ise iyi olduğunu dile getirdi.

Doğruman, yangında evdeki her şeyinin yandığını anlatarak, "Yapabilecek bir şey yok ama Ali abimizi kurtaramadık" diye konuştu.