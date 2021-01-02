Haber Giriş: 2 Ocak 2021 Cumartesi 21:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bingöl'de teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
Bingöl'de, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, mühimmat ve malzemeler ele geçirildi.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca kent kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen "Yıldırım-9" operasyonu kapsamında kayalıklar arasına gizlenmiş plastik bidonlar içinde mühimmat ve çeşitli malzemeler bulundu.
Güvenlik güçlerince ele geçirilen 5 el bombası, bin 905 fişek, bir güneş enerjisi paneli, 20 metre elektrik kablosu ile 4 pil, bulundukları yerde imha edildi.
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü
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