Hafif Sağanak Yağışlı 12ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 12.11.2023 23:09

Bingöl'de 2 trafik kazasında 12 kişi yaralandı

Bingöl'de meydana gelen 2 trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Bingöl'de 2 trafik kazasında 12 kişi yaralandı

Bingöl-Diyarbakır kara yolunda Necmettin K.'nin kullandığı otomobil, İbrahim T.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerin de bulunduğu 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bingöl-Genç kara yolunun 2'nci kilometresinde Samet K'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak önce yolun sağ tarafında bulunan duvara daha sonra savrularak refüje çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ETİKETLER
Bingöl Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Aydın'da polis ve gazeteciyi darp eden 7 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:40
Gazze'de 41 binden fazla konut tamamen yıkıldı
23:38
Kayseri'de 2 katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
23:36
Şifa Hastanesindeki personelden haber alınamıyor
23:34
Filistin Sağlık Bakanlığı: Gazze'deki hastanelerde hastalar ölüme terk ediliyor
23:32
İnsani yardım taşıyan 76 tır daha Gazze'ye ulaştı
23:30
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit polis memuru Lütfü Baykar için başsağlığı mesajı
Meteoroloji'den 13 kente uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Meteoroloji'den 13 kente uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
FOTO FOKUS
Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'nde hastalar bahçede tedavi ediliyor
Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'nde hastalar bahçede tedavi ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ