Bingöl'de 2 trafik kazasında 12 kişi yaralandı

Bingöl-Diyarbakır kara yolunda Necmettin K.'nin kullandığı otomobil, İbrahim T.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerin de bulunduğu 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bingöl-Genç kara yolunun 2'nci kilometresinde Samet K'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak önce yolun sağ tarafında bulunan duvara daha sonra savrularak refüje çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.