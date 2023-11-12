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Türkiye
AA 12.11.2023 21:18

Aydın'da polis ve gazeteciyi darp eden 7 kişi yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, eğlence mekanında sigara denetimi esnasında polis ve gazeteciyi darp ettikleri öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı.

Aydın'da polis ve gazeteciyi darp eden 7 kişi yakalandı

Yeni Sanayi Mahallesi'nde polis ekipleri, bir eğlence mekanında sigara denetiminde bulundu.

Denetim esnasında iş yeri yetkilileri, çalışanlar ve polisler arasında tartışma çıktı.

Tartışmaya, iş yeri sahibinin tanıdığı olan U.K. ve oğlu C.O.K. de dahil oldu.

Yaşanan arbedede U.K. bir polisi darbetti, bölgeye takviye ekipler çağrıldı.

O esnada olay yerinde görüntü kaydı yapan gazeteci Günay Pabuşçu'yu, iş yeri çalışanları engelledi.

Pabuşçu'yu güvenlik kameralarının olmadığı bir noktaya zorla götüren çalışanlar, telefondaki görüntüleri zor kullanarak sildirdi. Darp raporu alan polis memuru M.B. ile Pabuşçu şikayetçi oldu.

Olaya ilişkin soruşturma başlatan Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ekipler, U.K. ve oğlu C.O.K. ile iş yeri sahibi O.K.G. ve 4 çalışanını gözaltına alındı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen U.K. tutuklandı, C.O.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki ifadesi sürüyor.

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