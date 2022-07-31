Bilecik'in Gülümbe köyündeki gelenekte, düğün öncesi erkekler köy kahvesinde, kadınlar ise düğün evinin önünde bir araya geliyor. Düğünden birkaç gün önce damadın yakınlarının köye gelmesiyle gençlerin iki bisküvi arasına yerleştirdikleri "kıstırma" lokumları çayla tüketiliyor.

Gelenek kapsamında "kıstırma" ikramının ardından köyün gençleri "karşılama" adlı yöresel oyunu oynuyor. Kadınlar da gelini oynatıyor. Eğlencelerin ardından birkaç gün sonra düğün gerçekleştiriliyor.

Gülümbe Köyü Muhtarı Zafer Cenkiz, "tahıl çıkartma" geleneğini çay, lokum ikramı ve eğlence olarak düzenlediklerini söyledi.

Örf, adet ve geleneği köy halkı olarak yaşatmaya çalıştıklarını anlatan Cenkiz, "Düğünlerimizden önce gerçekleştirilen bu eğlence sayesinde düğün sahiplerimiz vatandaşlara düğünü haber verirken birlik ve beraberliğimizi de artırıyor. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu bu günlerde geleneklerimizi sürdürmek çok önemli. Geleneğimizi sürdürdüğümüzden dolayı çok mutluyuz, inşallah devamı gelir" diye konuştu.

''Adetimizi devam ettirmeye çalışıyoruz''

Damat Erhan Işık, Eskişehirli olduğunu ve hafta sonu düğünlerinin olacağını vurgulayarak, "Ailem ve arkadaşlarım ile Gülümbe'nin adetini yaşatmaya geldik. Çok şaşkınız. Eskişehir´de hiç karşılaşmadığımız bir adet. Mutlu ve heyecanlıyız" dedi.

Gelinin babası Ömer Altın, geleneği yaşatmaktan ve kızının hayatının en mutlu gününü gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gelenek köyümüzün bir geleneğidir, bize dedelerimizden kaldı. Adetimizi devam ettirmeye çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Köy sakinlerinden Ali Osman Karabacak da geleneğin düğün ve ikramlar vesilesiyle misafirlerin arasında birlik ve beraberliği güçlendirdiğine değinerek, sohbet ve muhabbet eşliğinde akraba ve dostluk ilişkilerinin de pekiştiğini söyledi.