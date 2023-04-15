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Türkiye
AA 15.04.2023 16:46

Bilecik'te ormanlık alanda yangın

Bilecik'in Söğüt ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bilecik'te ormanlık alanda yangın
[Fotograf: AA]

Küre ile Geçitli köyleri arasında bulunan Çaypınar mevkisinde yol kenarındaki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yoldan geçenler dumanı fark ederek durumu Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Bilecik'te ormanlık alanda yangın

Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Yangın söndürme çalışmalarına Bilecik ve ilçe belediyelerinin itfaiyeleri de destek verdi.

Ekipler, yoğun dumanın yükseldiği, rüzgarın etkili olduğu engebeli arazideki yangını köylülerin de desteğiyle yaklaşık 7 saatte kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı.

Yangının yaklaşık 10 dekar alanda zarara yol açtığı öğrenildi.

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