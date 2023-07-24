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Türkiye
AA 24.07.2023 12:37

Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
[Fotograf: AA]

Camikebir Mahallesi Azapdere mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, arazöz, dozer, itfaiye ve 25 yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması başlatıldı. Yangında 1 hektar alanının zarar gördüğü bildirildi.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin ve İl Jandarma Komutan Vekili Hüseyin Özen, bölgeye gelerek, ilgililerden bilgi aldı.

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Bilecik Orman Yangını
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