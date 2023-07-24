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Türkiye
AA 24.07.2023 12:13

Yaylada akrebin soktuğu çoban ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde akrebin soktuğu çoban ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Yaylada akrebin soktuğu çoban ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
[Fotograf: AA]

Çemikare Yaylası'nda çobanlık yapan Ferhat Aykaç'ı uyuduğu esnada, elinden, kolundan ve sırtından akrep soktu.

Kısa sürede fenalaşan Aykaç için yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaylaya kara yolundan ulaşımın güçlükle sağlanması nedeniyle Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter bölgeye yönlendirildi.

İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda ekipler kısa sürede bölgeye ulaştı.

Aykaç, helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

"İlk önce fazla bir şey hissetmedim sonra bilincim kapandı"

Aykaç, saat 04.00 sıralarında uyuduğu esnada bir anda kolunda akrep olduğunu fark ettiğini söyledi.

"Kolumdan uzaklaştırmak isterken akrep sırtıma kaçtı. Bu sırada parmağımı, kolumu ve sırtımı soktu. İlk önce fazla bir şey hissetmedim. Soğuk su ile yıkadım. Sonra bilincim kapandı. İlk müdahale yaylada yapıldı. Sağ olsun ekipler 15-20 dakika içerisinde helikopterle beni hastaneye ulaştırdı." diyen Aykaç, ekiplere teşekkür etti.

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