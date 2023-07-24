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Türkiye
İHA 24.07.2023 12:24

Depremde yıkılan evin enkazından karpuz çıktı

6 Şubat depremlerinin vurduğu Hatay’da yıkılan evin enkazının kaldırılmasının ardından arazide çıkan karpuz, ev sahibi Nazmi Yamaner’i şaşırttı.

Depremde yıkılan evin enkazından karpuz çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay’ın Antakya ilçesinde meydana geldi.

Antakya ilçesinde kaldırılan evlerin arazilerinden farklı bitkiler çıkmaya başladı.

Madenboyu Mahallesi’nde yaşayan Nazmi Yamaner’in yıkılan evinin enkazının kaldırılmasının ardından arazide 4 adet karpuz çıktı. 

Fotoğraf: İHA

“Kimsenin aklına gelmez böyle bir şey”

Oğlunun paylaştığı fotoğraflara sosyal medyada vatandaşların hayretle baktığını söyleyen Nazmi Yamaner, “Burada ev vardı, depremde yıkıldı. Enkazı kaldırıldı, şimdi de karpuz çıkmış. Karpuzu gördüğümüzde şaşırdık, betondu artık nereden gelmişse kendiliğinden çıkmış. Kimsenin aklına gelmez böyle bir şey. Kısmet olursa yiyeceğiz. Kimin kısmetiyse bilmiyorum. 4 tane vardı, 2’sini koparmışlar 2 tane kalmış. Herkes şaşırıyor, enkazdan çıktığına hayret ediyorlar” ifadelerini kullandı.

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