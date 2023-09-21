Açık 27.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 21.09.2023 13:18

Bıldırcın sesi çıkaran cihazla avlanmaya 34 bin 851 lira ceza

Antalya'da göç dönemi olan bıldırcın sesi çıkaran cihazlar kullanarak avlanan 9 kişi yakalandı. Cihazlara el konulurken, usulsüz avlanan 9 şüpheliye toplam 34 bin 851 TL idari para cezası uygulandı.

Bıldırcın sesi çıkaran cihazla avlanmaya 34 bin 851 lira ceza
[Fotograf: DHA]

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün Antalya Şefliği denetim ekipleri, 9-17 Eylül tarihleri arasındaki av koruma ve kontrol faaliyetlerinde, 9 avcının usulsüz avlandığını belirledi.

Denetim ekipleri, Merkez Av Komisyonu kararlarına göre kullanılması yasak olan ve avlanmak isteyen hayvanların sesini çıkaran cihazlar kullanan 9 kişiye, usulsüz avlanmaktan toplam 34 bin 851 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca takozsuz olan 2 av tüfeği ve 6 ses cihazına da el koyuldu.

DKMP yetkilileri, bıldırcın kuşlarının göç dönemi olduğuna işaret ederek, söz konusu cihazların bıldırcın sesi çıkardığını, böylece avcıların kuşları kendi bölgelerine çekmek için kullandıklarını söyledi.

Gece yapılan av faaliyetinde bu aletleri kullanmanın yasak olduğu, bu türde hiçbir ses cihazının kullanılamayacağı ifade edildi.

ETİKETLER
Antalya Kaçak Avcılık
Sıradaki Haber
Hatay'da kalıcı konutların teslimine aralık ayında başlanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:45
Rusya, benzin ve motorin ihracatına kısıtlama getirdi
14:37
Diyanet, Kur'an-ı Kerim baskısıyla ilgili iddiaları yalanladı
14:35
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı başvuruları başlıyor
14:24
Kızılırmak'ın debisi, son 4 yılın en yüksek seviyesinde
14:24
İran: Karabağ'da varılan anlaşma memnuniyet verici
14:15
Putin ve Aliyev Karabağ konusunda telefonda görüştü
ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği binasına ateş açıldı
ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği binasına ateş açıldı
FOTO FOKUS
Çalışma dünyasında yeni düzen: Gig ekonomi
Çalışma dünyasında yeni düzen: Gig ekonomi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ