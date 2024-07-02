Biçerdöverle hasat yapılırken tarlada su tankeri bulundurulacak

Kırklareli Valiliği, aşırı sıcaklar ve biçerdöver ile yapılan hasat sırasında olası yangınların önlenmesi için tarlada su tankeri bulundurulması zorunluluğu getirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Kırklareli il sınırları içerisinde 2024 yılında anız yangınlarının önlenmesi ile ilgili Valilik tebliğinin 12'nci maddesinden sonra gelecek şekilde madde eklenmiştir. 13'üncü madde ilimiz sınırları içerisinde 12.00-1900 saatleri arasında yapılacak olan biçerdöver ile hasat sırasında ayrıca bir traktöre bağlı su tankerinin bulundurulması gerekmektedir. Bu saatler arasındaki biçimlerde su tankeri bulundurulmaması halinde İl İdaresi Kanunu ve Kabahatler Kanunu'nun 32'inci maddesi uyarınca gerekli işlemler uygulanacaktır. Kamuoyuna önemle duyurulur" denildi.