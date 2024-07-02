Afyonkarahisar'da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Emirdağ ilçesi Ağılcık köyü yakınlarında meydana gelen kazada H.A., yönetimindeki hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü karşı yönden gelen A.T.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlar şarampole devrilirken, kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kazada yaralanan her iki araç sürücüsü ile D.Y. isimli şahsı ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Yaralılardan A.T. ve D.Y., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, H.A.'nın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruyor.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.