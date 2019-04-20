Beyoğlu'nda 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Paniğe neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: DHA, TRT Haber