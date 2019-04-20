Türkiye
Beyoğlu'nda 4 katlı binada yangın
20 Nisan 2019 Cumartesi 18:02 - Son Güncelleme 20 Nisan 2019 Cumartesi 18:40
Beyoğlu'nda bulunan 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Beyoğlu'nda 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.
Paniğe neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaynak: DHA, TRT Haber
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