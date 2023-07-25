Beylikdüzü'nde özel bakım merkezinde yangın

Kavaklı Mahallesi Er Sokak'taki 4 katlı merkezin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, özel bakıma ihtiyaç duyan bireylere hizmet veren merkezdeki yangına müdahale etti.
Merkezdeki yaşlılar tahliye edilerek, ambulanslara alındı.
Yangını söndüren itfaiye ekipleri, ardından soğutma çalışması yaptı.
46 bakımevi sakini çevre bakımevlerine yerleştirildi
Valiliğin açıklamasında, Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'ndeki 4 katlı özel bakım merkezinin çatı katında yangın çıkması üzerine olay yerine ivedilikle itfaiye, AFAD, emniyet ve 112 ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangının söndürüldüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yangın esnasında bakım merkezinde bulunanların tamamı tahliye edilmiş, dumandan etkilenen 2’si personel toplam 23 kişi civar hastanelere hayati tehlikeleri olmayacak şekilde sevk edilmiştir. Tahliye edilen 46 bakımevi sakini, çevrede bulunan bakımevlerine yerleştirilmiştir."