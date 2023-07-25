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Türkiye
AA 25.07.2023 20:09

Beylikdüzü'nde özel bakım merkezinde yangın

İstanbul Beylikdüzü'nde özel bakım merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 2'si personel 23 kişi hastaneye sevk edildi, tahliye edilen 46 bakımevi sakini ise çevre bakımevlerine yerleştirildi.

Beylikdüzü'nde özel bakım merkezinde yangın

Kavaklı Mahallesi Er Sokak'taki 4 katlı merkezin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, özel bakıma ihtiyaç duyan bireylere hizmet veren merkezdeki yangına müdahale etti.

Merkezdeki yaşlılar tahliye edilerek, ambulanslara alındı.

Fotoğraf: DHA

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, ardından soğutma çalışması yaptı.

46 bakımevi sakini çevre bakımevlerine yerleştirildi

Valiliğin açıklamasında, Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'ndeki 4 katlı özel bakım merkezinin çatı katında yangın çıkması üzerine olay yerine ivedilikle itfaiye, AFAD, emniyet ve 112 ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangının söndürüldüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yangın esnasında bakım merkezinde bulunanların tamamı tahliye edilmiş, dumandan etkilenen 2’si personel toplam 23 kişi civar hastanelere hayati tehlikeleri olmayacak şekilde sevk edilmiştir. Tahliye edilen 46 bakımevi sakini, çevrede bulunan bakımevlerine yerleştirilmiştir."

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