AA 04.04.2026 13:10

Beykoz'da usulsüz çakar kullanan sürücüye 253 bin lira ceza

İstanbul Beykoz'da usulsüz çakar kullandığı belirlenen sürücüye 253 bin 392 lira idari para cezası uygulandı, araç 30 gün trafikten men edildi.

Beykoz'da usulsüz çakar kullanan sürücüye 253 bin lira ceza

Beykoz Kaymakamlığının yaptığı açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta "çakar" diye tabir edilen sistem bulundu.

Kontrollerde bu tertibatın takılması ve kullanılmasına ilişkin herhangi bir izin bulunmadığı ayrıca sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "izinsiz çakar siren tertibatı kullanmak" ve "sürücü belgesiz araç kullanmak" maddelerinden 253 bin 392 lira idari para cezası uygulandı.

Araç 30 gün trafikten men edildi.

