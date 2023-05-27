Beykoz’da kuyuya düşen bir kişi kurtarıldı

Riva Mahallesi Mehmetçik Caddesi üzerindeki ormanlık alanda çalı toplayan Mehmet Başak, yol kenarındaki 15 metrelik su kuyusuna düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kuyuya düşen Mehmet Başak, itfaiye ekipleri ve Riva Arama Kurtarma Derneği gönüllülerince kurtarıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Başak, tedavi altına alınmak üzere SBÜ Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Daha önce kuyuya düştüğü iddia edilen bir kedi de Mehmet Başak’ın ardından kuyudan çıkarıldı.