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KAYNAK
TRT Haber, DHA
HABER GİRİŞ
27.05.2023 00:39
, 27.05.2023 00:53
SON GÜNCELLEME
27.05.2023 00:53
Ankara'da yolcu otobüsü alev alev yandı
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde devrilen tıra arkadan çarpan yolcu otobüsü alev alev yandı. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Ayrıntılar geliyor...
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