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Türkiye
TRT Haber, DHA 27.05.2023 00:39

Ankara'da yolcu otobüsü alev alev yandı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde devrilen tıra arkadan çarpan yolcu otobüsü alev alev yandı. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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Ankara'da yolcu otobüsü alev alev yandı
Ankara'da yolcu otobüsü alev alev yandı
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