Haber Giriş: Kaynak: AA
Beykoz'da denize düşen otomobildeki kadın kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Beykoz'da denize düşen otomobilin sürücüsü, yoldan geçen bir kişi tarafından kurtarıldı.
Beykoz sahil yolunda ilerleyen A.Ç'nin kullandığı otomobil, Kanlıca mevkisinde denize düştü.
Yoldan geçen Ufuk Saraç, olayı görünce aracını durdurup suya atlayarak kadını denizden çıkardı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından A.Ç'yi Beykoz Devlet Hastanesine kaldırdı.
Denize düşen otomobilin çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: kadın kurtarıldı denize düşen otomobilSon Güncelleme: 5 Nisan 2020 Pazar 00:36
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