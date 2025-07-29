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Türkiye
AA 29.07.2025 02:07

Beykoz'da çıkan orman yangınında 1 kişi gözaltına alındı

İstanbul Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan araştırmada, yangın noktasına aydınlatma fişeğinin isabet ettiği ve bundan kaynaklı yangının çıktığı belirlendi.

Beykoz'da çıkan orman yangınında 1 kişi gözaltına alındı
[Fotograf: İHA]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saat 20.59 sıralarında Çubuklu Mahallesi Dedeoğlu Caddesi'ndeki ormanlık alanda çıkan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangına ilişkin çalışma yürüttü.

Yapılan araştırmada, yangın noktasına aydınlatma fişeğinin isabet ettiği ve bundan kaynaklı yangının çıktığı belirlendi.

İşaret fişeğinin yanan alanın karşısında bulunan Çiğdem Mahallesi Sarıkaya Caddesi'ndeki bir adres civarından geldiğini tespit eden ekipler, söz konusu adreste ikamet eden A.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelinin beyanında, eğlenmek amacıyla işaret fişeği attığını, o esnada karşı ormanın yandığını ve hemen 112’yi arayarak bilgi verdiğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan şüphelinin kendi rızasıyla olayda kullandığı işaret fişeğini görevlilere teslim ettiği bildirildi.

Emniyete götürülen A.A'nın işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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