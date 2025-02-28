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Türkiye
AA 28.02.2025 10:51

Beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 5 hastaya umut olacak

Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen gençten alınan kalp, böbrekler, karaciğer ve kornea Antalya ve Kahramanmaraş'taki 5 hastaya nakledilecek.

Beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 5 hastaya umut olacak

Trafik kazası sonucu tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 21 yaşındaki gencin ailesi, evlatlarının organlarını bağışlama kararı aldı.

Antalya Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonla gencin kalp, böbrekler, karaciğer ve korneası alındı.

Antalya Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi sorumlu doktoru Gözde Özge Ertunç, bir gencin geçirdiği trafik kazası sonrası özel hastaneden sevk ile Antalya Şehir Hastanesi'ne gönderildiğini söyledi.

"Ailenin bu duyarlılığı bizim için çok kıymetli"

Gencin yaşam mücadelesini kaybettiğini belirten Ertunç, "Hastamızın bugün yoğun bakımda 7. günüydü ve beyin ölümü gerçekleşti. Aile hastanın birçok organını bağışladı, ailenin bu duyarlılığı bizim için çok kıymetli." dedi.

Beyin ölümü gerçekleşen gençten alınan kalp, karaciğer, kornea ve sol böbreğinin Antalya'daki hastalara nakledileceğini kaydeden Ertunç, sağ böbreğin ise Kahramanmaraş'ta nakil bekleyen hastaya gönderileceğini dile getirdi.

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