Haber Giriş: Kaynak: AA
Beyazıt'taki tramvay durağında bir kişi ölü bulundu
[Fotoğraf: AA]
Bağcılar-Kabataş tramvay hattının Beyazıt durağında bir kişi ölü bulundu.
Duraktaki güvenlik görevlileri, yerde hareketsiz yatan bir kişi gördü.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine alırken, sağlık ekipleri kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Üstünden kimlik çıkmayan kişinin kesin ölüm nedeni araştırılıyor.
Etiketler: Bağcılar-Kabataş tramvay hattı beyazıt durağıSon Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 08:55
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