Beton mikseri otomobille çarpıştı: 7 yaralı

Cemilbey Caddesi'nde, 24 yaşındaki H.Ç. idaresindeki beton mikseri, 52 yaşındaki Arif Y. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi. Kazada sürücüler ve otomobilde yolcu olarak bulunan 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112, Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.