Beton direğin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Sivas'ta Feyzullah Şimşek idaresindeki otomobil, Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde kavşakta bulunan beton direğe çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki Suzan Şimşek yaralandı.
Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, çarpmanın etkisiyle beton direk yola devrildi.
Yoldan geçen bir vatandaş ise devrilen direğin altında kalmaktan son anda kaçarak kurtuldu.
Kaza ve vatandaşın kaçışını, halk otobüsü kamerası kaydetti.
Kaynak: AA