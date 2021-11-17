Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 23:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beton büzde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde beton büzde mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Isparta'da Beyköy-Çaltı köyü arasında bir beton büzden köpek sesi geldiğini duyan çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Bölgeye gelen Şarkikaraağaç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 metre derinliğindeki beton büze merdivenle inerek yavru köpeği kurtardı.
Durumu iyi olduğu tespit edilen köpek, doğal ortamına bırakıldı.
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