AA 09.04.2026 13:59

Beşiktaş'ta polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin gözaltı 13'e yükseldi

Beşiktaş'ta, Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 13'e yükseldi.

Beşiktaş'ta polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin gözaltı 13'e yükseldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma kapsamında bir şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Böylece hastanede tedavileri devam eden teröristler Onur Çelik ve Enes Çelik ile gözaltına alınanların sayısı 13 oldu.

Şüphelilerden 11'inin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürerken, 2 teröristin tedavilerinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.

