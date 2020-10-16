Beşiktaş'ta ev yangını: 1 yaralı
İstanbul Beşiktaş’ta evde çıkan yangında yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Etiler Mahallesi Nispetiye Caddesi’ndeki 7 katlı apartmanın 3’üncü katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı
Kısa sürede alevleri söndüren itfaiye ekipleri, evde yalnız yaşayan 85 yaşındaki Fatma Güner Sinayiş’i kurtardı. Vücudunda yanıklar oluşan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yangının ardından bina etrafında güvenlik önlemi alan bekçilere ait 'Golden' cinsi 'Bambam' isimli köpek olay yerinde polis ekiplerini yalnız bırakmadı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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