Haber Giriş: Kaynak: DHA
Beşiktaş'ta el freni çekilmeyen otomobil kazaya yol açtı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Beşiktaş'ta, iddiaya göre el freni tam çekilmeyen otomobil, park halindeki otomobile çarparak durabildi.
Kaza, Hüsrev Gerede Caddesi'nde meydana geldi. Otomobilini park eden Başar Mahmudoğlu, otomibilinden inerek bagajdan eşyalarını almaya yöneldi.
Eşyalarını aldığı sırada aniden hareket eden otomobil, kaldırımı aşarak önce trafik levhası ve motosiklete çarptı, ardından Haremağası Sokak'ta park halindeki otomobile çarparak durdu. Kaza nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. İki otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Etiketler: Hüsrev Gerede Caddesi Başiktaş kazaSon Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 10:20
Son Haberler
- 11:03
- 10:59
- 10:55
- 10:37
- 10:30
Sıradaki Haber
Marmara'da hava nasıl olacak?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz