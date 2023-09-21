Beşiktaş'ta avukata silahlı saldırı davasında karar

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya, sanık Barış Havuz katılırken, taraf avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Barış Havuz'un diğer sanık Canip Kandemir ile fikir ve eylem birliği içerisinde Nur Peker'i silahla yaraladığı gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapsine karra verdi.

Mahkeme ayrıca sanığı 'Ruhsatsız tabanca taşımak' suçundan 600 lira adli para cezasına çarptırdı.

Ne olmuştu?

Avukat Nur Peker, Beşiktaş'ta 20 Ocak 2022'de güvenlikli bir sitedeki evine girerken silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırının tetikçisi olduğu iddiasıyla tutuklanan Canip Kandemir ile olay yerinde gözcülük yaptığı öne sürülen firari sanık Barış Havuz'a İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Tutuklu yargılanan ancak 4 Ekim 2022'de tahliye edilen sanık Canip Kandemir hakkında 1 Kasım 2022 tarihinde 'Silahla yaralama' ve 'Ruhsatsız silah taşıma' suçlarından 2 yıl 3 ay hapis ve 600 lira adli para cezası verilmişti.