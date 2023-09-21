26 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleriyle düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik Türkiye'nin Huzuru uygulaması gerçekleştirildiğini belirtti.

DÜZENSİZ GÖÇ İLE MÜCADELEYE YÖNELİK TÜRKİYE GENELİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN HUZUR OPERASYONUNDA 2⃣6⃣ GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI❗️



Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte… pic.twitter.com/6NpODBUAFH — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 21, 2023

Operasyon kapsamında 29 bin 254 personel ve 8 bin 984 ekip ile 6 bin 340 noktada uygulama yapıldığını bildiren Yerlikaya şunları kaydetti:

"21 bin 851'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 338 bin 43 şahıs sorgulandı. 8'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alındı. 1198 düzensiz göçmen yakalandı. 22'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 783 aranan şahıs tespit edildi. Muhtelif miktarda uyuşturucu ile silah ele geçirildi."