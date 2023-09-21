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Türkiye
AA 21.09.2023 17:05

26 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik "Türkiye'nin Huzuru" uygulaması kapsamında 26 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı.

26 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleriyle düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik Türkiye'nin Huzuru uygulaması gerçekleştirildiğini belirtti.


Operasyon kapsamında 29 bin 254 personel ve 8 bin 984 ekip ile 6 bin 340 noktada uygulama yapıldığını bildiren Yerlikaya şunları kaydetti:

"21 bin 851'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 338 bin 43 şahıs sorgulandı. 8'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alındı. 1198 düzensiz göçmen yakalandı. 22'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 783 aranan şahıs tespit edildi. Muhtelif miktarda uyuşturucu ile silah ele geçirildi."

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Düzensiz Göçmenler İnsan Kaçakçılığı
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