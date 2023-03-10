Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma 10:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Berit Dağı'ndaki dev yarıklar havadan görüntülendi
Kahramanmaraş'ın Göksun ve Afşin ilçeleri arasında bulunan Berit Dağı'nda asrın felaketinin ardından birçok yerde genişliği 3 metreyi bulan yüzey yarıkları oluştu.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler yıkımlara yol açarken aynı zamanda kırsalda da birçok yerde yüzey yarıkları oluştu.
Göksun ve Afşin ilçeleri arasındaki Berit Dağı'nda oluşan kilometrelerce uzunluktaki yüzey yarıkları havadan görüntülendi.
Dağda oluşan yüzey yarığının genişliğinin bazı noktalarda 3 metreyi bulduğu gözlendi.
Haber: Atila Şanlıdağ
Etiketler: Deprem
Son Haberler
- 11:39
- 11:37
- 11:35
- 11:38
- 11:36
Sıradaki Haber
Iğdır'da 6 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz