Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler yıkımlara yol açarken aynı zamanda kırsalda da birçok yerde yüzey yarıkları oluştu.

Göksun ve Afşin ilçeleri arasındaki Berit Dağı'nda oluşan kilometrelerce uzunluktaki yüzey yarıkları havadan görüntülendi.

Dağda oluşan yüzey yarığının genişliğinin bazı noktalarda 3 metreyi bulduğu gözlendi.

Haber: Atila Şanlıdağ