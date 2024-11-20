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Türkiye
İHA 20.11.2024 09:47

Belediye ekibi kılığına girdiler, kazdıkları kuyuya düştüler

Isparta'da kendilerini belediye personeli olarak tanıtan ve kepçeyle mahalleye gelen 4 kişi, kazı çalışması başlattı. Ancak çalışmaları sırasında elektrik hattına ve doğal gaz borularına zarar vermeleri planlarını altüst etti.

Belediye ekibi kılığına girdiler, kazdıkları kuyuya düştüler
[Fotograf: İHA]

Isparta'da 115. Cadde'ye kepçe ile gelen ve kendilerini belediye çalışanı olarak tanıtan Halis T., Hacı D.C., İsmail A. ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi, Kadir Bey Camii önündeki kaldırımda kazı çalışması başlattı. Ancak çalışmalar sırasında elektrik hattına ve doğal gaz borularına zarar verdiler.

Durumdan şüphelenen çevredeki vatandaşların ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Define kaçakçıları oldukları ortaya çıktı

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, şüphelilerin hiçbir resmi kurumda görevli olmadığı anlaşıldı.

Şahısların kaçak define aramak amacıyla kazı yaptığı tespit edildi.

Belediye ekibi kılığına girdiler, kazdıkları kuyuya düştüler

Olay yerinde kazı için kullanılan kepçeye el konulurken, Halis T., Hacı D.C., İsmail A. ve henüz ismi öğrenilemeyen şahıs olmak üzere toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.

Elektrik ve doğal gaz borularının zarar görmesi sonucu bölgedeki ekipler devreye girerek oluşan hasarı gidermek için çalışma başlattı.

Kaçak define kazısı yapan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

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