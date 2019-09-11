Türkiye
Belediye başkanları Whatsapp grubu kuracaklar11 Eylül 2019 Çarşamba 17:53 - Son Güncelleme 11 Eylül 2019 Çarşamba 18:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüştüğü büyükşehir belediye başkanlarının, daha rahat iletişim için ortak bir Whatsapp grubu kuracağı belirtildi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Whatsapp grubu kurulmak suretiyle büyükşehir belediye başkanlarının birbirini dışlamadan, ötekileştirmeden, dayanışma içerisinde, gerektiği zaman rahatlıkla görüşebilmelerinin sağlanması yönünde görüş belirtildi" dedi.
Kaynak: AA