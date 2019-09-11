Türkiye

Belediye başkanları Whatsapp grubu kuracaklar

11 Eylül 2019 Çarşamba 17:53 - Son Güncelleme 11 Eylül 2019 Çarşamba 18:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüştüğü büyükşehir belediye başkanlarının, daha rahat iletişim için ortak bir Whatsapp grubu kuracağı belirtildi.