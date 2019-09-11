Yol diye sonu uçurum olan merdivene sürdü, duvara çarparak durabildi11 Eylül 2019 Çarşamba 17:38 - Son Güncelleme 11 Eylül 2019 Çarşamba 20:26
Tekirdağ'da sürücü Ethem Güler, otomobili yanlışlıkla sonu uçurum olan merdivene sürdü. Durumu anlayınca yan duvara kırarak durabildi.
Dakikalarca otomobilin kapı eşiği üzerinde ayakta bekledi. Merdivenlerden geçenler merakla ne olup bittiğini anlamaya çalıştı.
Duvara çarparak durabildi
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, sürücünün bir anlık dikkatsizliği ucuz atlatıldı. Ethem Güler, yokuştan iniyorum diye merdivenden aşağı sürüklendi.
Araçta eşi ve çocukları da bulunan sürücü, son anda direksiyonu yandaki duvara çevirerek durabildi.
Ancak kabus bitmedi. Aracın, merdivenlerden yuvarlanmasını engellemek için Güler, vücut ağırlığını kullanarak otomobili dengede tutmaya çalıştı.
Uzun bekleyişin ardından polis geldi. Sürücü pozisyonunu bozmadan ehliyet ve ruhsatını vermeyi başardı.
Araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.
Haber-Görüntü: Volkan Kuru