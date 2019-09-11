Türkiye
Muş'ta 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi11 Eylül 2019 Çarşamba 17:58 - Son Güncelleme 11 Eylül 2019 Çarşamba 18:18
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Muş merkez Şenyayla kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirlen hava destekli operasyonda, 3 teröristin, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Muş merkez Şenyayla kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede iç güvenlik operasyonları devam ediyor.
Kaynak: AA
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