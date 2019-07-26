Çarşı ve Mahalle Bekçiliği uygulaması 2016 yılında başladı.

Geceleri yaya devriye göreviyle suçun önlenmesi, şüphelilerin yakalanması ve sorumluluk alanına giren bölgelerde asayişin sağ̆lanması hedeflendi.

Uygulama sonuç verdi.

İşlenen suçlarda düşüş var

2018 yılının eylül ayından bugüne kadar 11 milyon 703 bin kişi sorgulandı, bin 372 hırsızlık olayına müdahale edildi.

Geçen yılın ilk 6 ayı ile bu yılın ilk 6 ayında ülke genelindeki asayiş olayları

değerlendirildiğinde, mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 10'luk düşüş yaşandı.

Özellikle aynı dönemde İstanbul, Ankara ve İzmir’de evden hırsızlık olaylarında günlük ortalama olay sayısındaki düşüş yüzde 16’yı buldu.

12 bin 648 aranan şahıs yakalandı

870 kayıp şahıs bulundu, 313 kayıp çocuk bulunarak ailelerine teslim edildi, 12 bin 648 aranan şahıs yakalandı.

Halen ülke genelinde 21 bin 349 Çarşı ve Mahalle Bekçisi görev yapıyor. Bu sayı alımı devam eden 8 bin ile birlikte 30 bine çıkarılacak.

Bekçiler için "Huzurlu Sokaklar, Güvenli Türkiye" videosu hazırlandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, "Huzurlu Sokaklar, Güvenli Türkiye" sloganıyla bekçileri tanıtıcı bir video hazırladı.

Hazırlanan videoda çarşı ve mahalle bekçilerinin ülke genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 1966 yılından bu yana görev yaptığı belirtildi.

Suçun önlenmesi için gece boyunca yaya devriye olarak görev yaptıkları ifade edilen videoda, suçun önlenmesi, meydana gelen suçun şüphelilerinin yakalanması ve sorumluluk alanına giren bölgelerde asayişin düzenli bir şekilde sağlanması konularında etkin bir şekilde görevlerini yerine getiren bekçilerin genel kolluğa yardımcı silahlı bir kuruluş olduğu ifade edildi.

Videoda, çarşı ve mahalle bekçilerine Polis Akademisi Başkanlığının nitelikli eğitici kadrosu tarafından, taşıdıkları teçhizatın kullanımı, olaylara müdahale etmeleri gereken durumlarda kullanacakları unsurlar hakkında teorik ve uygulamalı eğitimler verildiği aktarıldı.

Bekçilerin, kişilerin can ve mal güvenliğini sağladıkları, uyuşturucu satılan, yapılan ve kullanılan yerleri, kumar oynatılan mekanları tespit edip genel kolluğa bildirdikleri vurgulanan videoda ayrıca çarşı ve mahalle bekçilerinin 2559 sayılı "Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu" kapsamında bedeni güçten başlayarak kademeli olarak silah ve cop kullanabildikleri belirtildi.

Kaynak: TRT Haber, AA