Haber Giriş: Kaynak: AA
Bazı yerleşim bölgeleri karantinaya alındı
Yeni tip koronavirüs (COVID) ile mücadele kapsamında, bazı yerleşim yerlerinde karantina uygulaması başlatıldı.
Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde, pozitif vaka çıkan iki hanede, pandemi önlemleri çerçevesinde 14 günlük ev karantinası uygulanmaya başlandı.
Dereköy Mahallesi Muhtarı Ramazan Deniz, söz konusu evlerde yaşayanların ve diğer vatandaşların duyarlı olmalarının bulaşı önleyeceğini belirterek, mahalle sakinlerinden bu anlamda gereken özenin gösterilmesini istedi.
Etiketler: koronavirüs karantina covid-19 karantinaya alınan yerlerSon Güncelleme: 9 Temmuz 2020 Perşembe 09:00
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