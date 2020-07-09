Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde, pozitif vaka çıkan iki hanede, pandemi önlemleri çerçevesinde 14 günlük ev karantinası uygulanmaya başlandı.

Dereköy Mahallesi Muhtarı Ramazan Deniz, söz konusu evlerde yaşayanların ve diğer vatandaşların duyarlı olmalarının bulaşı önleyeceğini belirterek, mahalle sakinlerinden bu anlamda gereken özenin gösterilmesini istedi.