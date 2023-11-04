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Türkiye
İHA 04.11.2023 01:45

Bazı kamu binalarında enerji tasarrufu kararı Resmi Gazete'de

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre, bazı kamu binaları için belirlenen enerji tasarrufu hedefi, 2030 yılına kadar yüzde 15’ten yüzde 30’a çıkarıldı.

Bazı kamu binalarında enerji tasarrufu kararı Resmi Gazete'de
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan genelgeye göre, kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve enerji maliyetlerinin azaltılması amacıyla bazı kamu binaları için belirlenen enerji tasarrufu hedefi 2030 yılına kadar yüzde 15’ten yüzde 30’a çıkarıldı. 

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