TRT Haber 04.01.2026 21:36

Bazı il ve ilçelerde eğitime bir gün ara verildi

Bazı il ve ilçelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Van'ın Çatak ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçelerinde kar yağışı, çığ tehlikesi ve buzlanma nedeniyle ilçe genelinde 1 gün eğitim yapılmayacak.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın 7 ilçesinin kırsal mahallelerinde buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Açıklama Şanlıurfa Valiliğinden yapıldı. 7 ilçenin kırsal mahallelerinden ilçe merkezine taşınan öğrenciler de izinli sayılacak.

Batman

Batman'ın Kozluk, Sason ve Gercüş ilçelerinde de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, ilçe merkezleri dışındaki tüm okullar ile taşımalı eğitim kapsamında eğitim veren okullarda 1 gün eğitim yapılmayacak.

Diyarbakır

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde ise, taşımalı eğitim yapılan okullar bir gün tatil edildi.

Malatya

Kaymakamlıkların, sosyal medya platformundaki hesaplarından yapılan paylaşımda, yarın taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Malatya Valiliğinin yaptığı paylaşımda ise kent merkezindeki okullarda eğitime devam edileceği belirtildi.

