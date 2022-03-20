Kars'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden kardan dolayı tüm okulların yarın tatil edildiği, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kafkas Üniversitesinde eğitime ara verildi

Kars'taki yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Kafkas Üniversitesinde eğitime yarın ara verildi.

Düzce

Düzce'de de kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Vali Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre bölgede beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle kent genelinde eğitim ve öğretime yarın ara verildiğini duyurdu.

Atay ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verildiğini kaydetti.

Bolu

Bolu'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Vali Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarından dolayı il genelinde resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul ve ortaokullar, liseler, rehabilitasyon merkezleri, halk eğitimi merkezlerinde yarın eğitim öğretime ara verileceğini duyurdu.

Ümit, ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verildiğini bildirdi.

Ardahan

Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, kent genelinde devam eden yoğun kar ve tipinin ulaşımı aksattığını söyledi.

Karın kent genelinde şiddetini arttırdığını belirten Bulut, "Bu yüzden il ve ilçelerdeki ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitime yarın ara verdik." dedi.

Giresun

Giresun'da 2 ilçede tüm, 9 ilçede de köy okullarında eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Dereli ve Güce ilçelerinde tüm okullarda 21 Mart Pazartesi yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, merkez, Bulancak, Çanakçı, Doğankent, Espiye, Keşap, Piraziz, Tirebolu ev Yağlıdere ilçesinde köy okullarının yarın tatil edildiği, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin ise idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Siirt

Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime öğretime yarın ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde kar yağışının yoğun şekilde etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda ilçe genelinde 21 Mart Pazartesi günü için eğitim öğretime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Erzurum

Erzurum'un Tortum, Pazaryolu ile İspir ilçelerinde yoğun kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kent genelinde etkili olan yoğun kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Tortum, Pazaryolu ve İspir ilçelerinde okullar yarın tatil edildi.

Ayrıca bu üç ilçedeki engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı öğrenildi.

Samsun

Samsun'un 15 ilçesindeki bazı okullarda kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar ve buzlanmanın etkili olduğu Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Canik, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Ondokuzmayıs, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme, Vezirköprü ve Yakakent ilçelerinde 21 Mart Pazartesi günü bazı okulların tatil edildiği belirtildi.

Eğitime ara verilen okulların detaylı listesine samsun.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

Ağrı

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Eleşkirt, Diyadin, Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçelerindeki köy okulları ile il merkezine bağlı köyler ve taşımalı eğitim gören öğrencileri kapsayacak şekilde eğitime bir gün ara verildi.

Ordu

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gürgentepe, Gölköy, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki okulların tamamında, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okulların 21 Mart Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Amasya

Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada, etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki okullarda taşımalı eğitim ve öğretimin 21 Mart Pazartesi günü tatil edildiği bildirildi.

Sinop

Sinop'ta da Türkeli, Ayancık, Dikmen, Durağan, Gerze ve Erfelek ilçelerinde kar ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Kastamonu

Kastamonu'nun 10 ilçesinde daha kar nedeniyle eğitime ara verildi.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle Azdavay, Ağlı, Çatalzeytin, Doğanyurt, Devrekani, İnebolu, Seydiler ve Pınarbaşı ilçelerindeki tüm okullarda eğitime 21 Mart Pazartesi ara verildiği belirtildi. Açıklamada, Cide ve İhsangazi ilçelerinde ise taşımalı eğitime yarın ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bozkurt, Şenpazar ve Küre ilçelerinde de eğitime bir gün ara verilmişti.

Rize

Rize'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve bazı ilçelerde taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçe, Hemşin, Çamlıhemşin, İyidere, Ardeşen ve İkizdere ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okulların 21 Mart Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.

Iğdır

Iğdır'da etkili olan kar nedeniyle Tuzluca ilçesinde yarın eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yoğun karın etkili olduğu Tuzluca ilçesindeki tüm resmi ve özel okullarda yarın eğitim yapılmayacağı belirtildi.

Artvin

Artvin’in Şavşat ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Yapılan açıklamada, 21 Mart Pazartesi günü olmak üzere Artvin’in Şavşat ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Tokat

Tokat ve ilçelerinde kar, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın taşımalı eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar ve soğuk havanın etkili olduğu bildirildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Tokat ve ilçelerde 21 Mart Pazartesi taşımalı eğitime ara verildiği duyuruldu.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde 21 Mart Pazartesi günü resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime ara verildiği duyuruldu.

Gümüşhane

Gümüşhane'nin bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının olumsuz etkileri olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, "İlimiz Torul ve Kürtün ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin eğitimine 21 Mart Pazartesi günü ara verilmiştir." denildi.

Açıklamada, bu ilçelerde engelli ve hamile kamu personeli de belirtilen günde idari izinli sayılacağı ifade edildi.