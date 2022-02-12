Haber Giriş: 12 Şubat 2022 Cumartesi 19:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bayrampaşa Kuru Gıda Hali'nde yangın
[Fotoğraf: İHA]
Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali’nde plastik kasaların alev alması sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın, saat 18.00 sıralarında Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali’nde çıktı. Halde boş alanda bulunan plastik kasalar bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Alev alev yanan kasalar nedeniyle oluşan yoğun dumanı gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Yangın, olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
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