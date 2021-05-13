Yurdun büyük bölümünde hava sıcaklığı arttı. Bu durum bayram boyunca da devam edecek.

Hava Tahmin Uzmanı Fatih Budak, bayramda yurt genelinde yağış beklenmediğini ve sıcaklıkların da mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini söyledi.

3 büyükşehirde sıcaklıklar artacak

Megakent İstanbul'da bayram boyunca hava az bulutlu ve açık olacak. Pazar günüyse gök gürültülü sağanak bekleniyor. İstanbul'da sıcaklıklar 23-28 derece arasında olacak.

Ankara'da ise sıcaklıklar artarak devam edecek. Tahmini sıcaklığın 25-31 derece civarında olması bekleniyor. Pazar günü ise sağanak tahmin ediliyor.

Ülkenin batısında olduğu gibi bayram boyunca İzmir'de de güneşli hava hakim olacak. Kentte bayram süresince sıcaklıkların 26-30 derecelerde olması bekleniyor.

Doğu Anadolu'da yağmur geçişleri bekleniyor

Bayramda bazı yerlerde ise kısa süreli yağmur geçişleri olacak. Bayramın 1'nci günü Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde yağış tahmini var.

Hafta başından itibarense yurdun iç ve batı kesimlerinde yağış bekleniyor.