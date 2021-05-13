Bayramda hava nasıl olacak?
Ramazan Bayramı boyunca yurdun büyük bölümünde sıcak hava hakim olacak. Ankara, İstanbul ve İzmir'de sıcaklık mevsim normallerinin üstünde seyredecek. Pazar gününden itibaren ise yurdun batısı ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yağış bekleniyor.
Yurdun büyük bölümünde hava sıcaklığı arttı. Bu durum bayram boyunca da devam edecek.
Hava Tahmin Uzmanı Fatih Budak, bayramda yurt genelinde yağış beklenmediğini ve sıcaklıkların da mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini söyledi.
3 büyükşehirde sıcaklıklar artacak
Megakent İstanbul'da bayram boyunca hava az bulutlu ve açık olacak. Pazar günüyse gök gürültülü sağanak bekleniyor. İstanbul'da sıcaklıklar 23-28 derece arasında olacak.
Ankara'da ise sıcaklıklar artarak devam edecek. Tahmini sıcaklığın 25-31 derece civarında olması bekleniyor. Pazar günü ise sağanak tahmin ediliyor.
Ülkenin batısında olduğu gibi bayram boyunca İzmir'de de güneşli hava hakim olacak. Kentte bayram süresince sıcaklıkların 26-30 derecelerde olması bekleniyor.
Doğu Anadolu'da yağmur geçişleri bekleniyor
Bayramda bazı yerlerde ise kısa süreli yağmur geçişleri olacak. Bayramın 1'nci günü Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde yağış tahmini var.
Hafta başından itibarense yurdun iç ve batı kesimlerinde yağış bekleniyor.
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