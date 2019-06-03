İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kurdukları şirket üzerinden bir yılı aşkın süredir sosyal medyada iş ilanı vererek 81 ilde çok sayıda kadını dolandırdığı öne sürülen Suna U. ve Gökhan Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Haklarında "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçundan araması bulunan ve medyaya da yansıyan çok sayıda dolandırıcılık suçundan kaydı bulunan iki şüpheli, Adapazarı ve Pamukova ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

"Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan da araması bulunan Gökhan Ö. ile Suna U. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Gökhan Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Suna U. ise salıverildi.

Şüphelilerin geçen yıl Kuşadası'nda elektronik şirket kurarak sosyal medyadan iş ilanları verdikleri, özellikle de kadınları hedef seçerek yüksek kar marjıyla iş ortağı olmaya ikna ettikleri belirlendi.

Kadınlardan bayilik adı altında 150 ila 10 bin lira para arasında para toplayan çetenin kurban sayısının 3 ay içinde Türkiye genelinde 36 bine ulaştığı öğrenildi.

Kaynak: AA, TRT Haber