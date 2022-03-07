Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 10:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da "yüksek patlama sesi" uyarısı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Batman Valiliği, kentte yarın gerçekleştirilecek uçaksavar atışlarından dolayı "yüksek ses" uyarısında bulundu.
Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 10.00'dan itibaren belirli aralıklarla 14'üncü İUS Üs Uçaksavar Tabur Komutanlığı tarafından L-70 batarya uçaksavar atışları yapılacak.
Açıklamada, belirtilen saatlerde "yüksek patlama sesi" olabileceğinden vatandaşların paniğe kapılmamaları istendi.
Etiketler: Batman
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