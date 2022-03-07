Osmangazi ve Mudanya ilçelerinde S.Ş, A.B. ve F.Ö'nün ellerinde bulundurdukları tarihi eser niteliği taşıyan objeleri satmak için müşteri aradıkları ihbarını alan jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 48 gümüş ve bronz sikke ile 12 takı ve 5 ok ucu, tarihi eser niteliğinde olduğu tahmin edilen 3 obje ve "altıgen elmas" olarak adlandırılan 3 lonsdaleite ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.