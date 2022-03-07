Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 10:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 3 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da 3 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt ticareti yaptıkları belirlenen zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, bir iş yeri ile iki araçta 3 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Ekipler, 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Etiketler: Adana Akaryakıt Kaçakçılık
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