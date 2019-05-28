Yurt içi ve sınır ötesine düzenlenen operasyonlarla, örgüte darbe üstüne darbe indiriliyor. Teröristler, tek tek etkisiz hale getiriliyor.

Türk Silahlı kuvvetleri, Pençe Harekatı ile Kuzey Irak'ta terör hedeflerini vururken bir yandan da yurt içinde teröristlere nefes aldırmıyor.

Batman Hasankeyf'te düzenlenen operasyonda bir sığınakta gizlenen 4 terörist canlı ele geçirildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hakurk'ta bir yandan operasyon yaparken arkadaşlarımız aynı zamanda iç güvenlik operasyonunda bu sabah birisi turuncu renkte olan 2 teröristi etkisiz hale getirdiler." ifadelerini kullandı.

Soylu sözlerini şöyle sürdürdü;

"Şimdi de Batman'da Hasankeyf'te bir sığınağa baskın yapıp 4 tane teröristi oradan canlı bir şekilde aldılar ve şimdi götürüyorlar, şu saatler içerisinde. Yılbaşından bu güne kadar sadece iç güvenlik operasyonlarında 41 üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik."

Kaynak: TRT Haber